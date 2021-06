A Latina l’incontro su Nilde Iotti apre la rassegna “Le Donne della Repubblica”

LATINA – Prende il via domani, martedì 8 giugno, a Latina l’iniziativa “Le Donne della Repubblica – Cinque protagoniste che hanno cambiato l’Italia” che si terrà alle 17.30 presso il Giardino del Comune di Latina in piazza del Popolo.

L’incontro – organizzato dalla Regione Lazio in collaborazione con la Fondazione Nilde Iotti, il Comune di Latina e Lazio Innova – è dedicato alla figura di Nilde Iotti ed è il primo di cinque appuntamenti che si terranno nel Lazio da qui a fine anno.