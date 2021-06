Abc, bilancio in utile, il consiglio comunale approva

LATINA – Il Consiglio Comunale ha approvato nel corso della seduta di giovedì 17 giugno il Bilancio d’esercizio dell’anno 2020 dell’Azienda per i Beni Comuni di Latina. Il documento si è chiuso con un utile di esercizio pari a circa 54.000 euro, confermando un trend positivo di crescita che si è registrato dalla costituzione dell’Azienda.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto che vede la ABC, per il terzo anno consecutivo, chiudere in utile. – ha dichiarato il Direttore Generale, Silvio Ascoli – Il documento è la sintesi della corretta gestione aziendale e della capacità di organizzazione e progettazione nonostante il contesto di difficoltà determinato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Siamo riusciti a garantire la qualità dei servizi erogati alla collettività e a svolgere tutte le attività necessarie per l’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro e alla professionalità di tutto il personale dell’Azienda”.

L’utile di esercizio è destinato alla costituzione del fondo di dotazione impianti in conformità allo Statuto (37mila euro circa) e all’organizzazione, diretta e indiretta, tramite collaborazione con gli istituti scolastici di corsi di alfabetizzazione ecologica (16mila euro circa).