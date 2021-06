Al Francioni il derby tra Latina Calcio 1932 e Insieme Formia

LATINA – Sarà una donna oggi, Graziella Pirriatore ad arbitrare il derby del Francioni dove alle 16 i nerazzurri riceveranno l’Insieme Formia in un match che per la società sportiva del sud pontino è decisivo per entrare nei play off. Il Latina invece arriva all’appuntamento, ultima partita del Girone G della serie D, con in tasca il secondo posto e guarda già al match del 16 giugno sempre in casa.

Oggi intanto chi entrerà allo stadio per decisione del presidente del club nerazzurro Antonio Terracciano pagherà un biglietto di un euro.

Scende in campo anche l’Aprilia nel Girone F in casa dell’Olympia Agnonese le Rondinelle hanno ancora tre gare da giocare, da oggi a domenica 20