Al Lido di Latina, l’Aeronautica Militare addestra i piloti del 70° Stormo

LATINA – Spettacolare esercitazione per la sopravvivenza in mare, questa mattina, a Foce Verde sul lungomare di Latina, nell’ambito dell’addestramento dei piloti del 70° Stormo, del 60° Stormo di Guidonia e del 72° Stormo di Frosinone dell’Aeronautica Militare. Organizzata dall’Ufficio Sicurezza Volo del 70° Stormo e resa possibile grazie anche al coinvolgimento attivo del personale e dei mezzi dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina e dei natanti della Capitaneria di Porto, ha simulato il recupero dell’equipaggio di un velivolo ammarato, tramite verricello, a bordo di un elicottero dell’85° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Pratica di Mare.

“Scopo primario dell’esercitazione – spiegano in una nota dal 70° Stormo – è stato quello di consolidare le conoscenze teorico-pratiche degli equipaggi di volo sulle tecniche da porre in essere per riuscire a sopravvivere in caso di incidente aereo su zone marine attraverso la familiarizzazione con i materiali di sopravvivenza, la sperimentazione delle difficoltà legate al galleggiamento e al nuoto con indosso la combinazione da volo e il giubbotto di salvataggio e con l’addestramento alle procedure di recupero, condotte ad opera degli elicotteri del Soccorso Aereo dell’Aeronautica Militare”.

L’esercitazione si è svolta alla presenza delle Autorità civili e militari, del Prefetto di Latina Maurizio Falco, del Questore Michele Maria Spina, del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Stefano Smaniotto, presenti il Comandante della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo Generale di Brigata Aerea Sandro Sanasi, il Comandante del 70° Stormo Colonnello, il pilota Michele Grassi.