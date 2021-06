Borgo Hermada, muore a 24 ore dal vaccino. I familiari presentano un esposto

Un uomo di 73 anni di Borgo Hermada è morto a 24ore dalla somministrazione della seconda dose di vaccino contro il Covid, i familiari hanno presentato un esposto ai Carabinieri perché vogliono vederci chiaro e capire se non ci sia correlazione. Sul posto sono subito interventi i sanitari del 118 chiamati dalla moglie ma per lui non c’era già più niente da fare. I Carabinieri hanno fatto un sopralluogo nell’abitazione e il corpo è stato ora trasferito presso l’obitorio del cimitero di Terracina per essere sottoposto ad accertamenti medico legali. La notizia ha subito fatto il giro del borgo dove l’uomo, ex dipendente del consorzio di bonifica, era molto conosciuto.