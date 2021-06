Diretta Facebook – Coletta, cinque anni di mandato da sindaco di Latina: il bilancio

LATINA – Il 21 giugno di cinque anni fa, a due giorni dal successo nel ballottaggio delle Amministrative 2016 a Latina, Damiano Coletta riceveva il decreto con cui veniva dichiarato ufficialmente sindaco di Latina. Per questa ragione, il primo cittadino ha scelto proprio la data di oggi (alle 18) per presentare alla città il rendiconto della sua gestione. Il documento tecnico e ufficiale redatto dall’Ente, si trasformerà in un racconto di quella che è stata l’esperienza di cinque anni di amministrazione civica, con le sue novità, le sue difficoltà, i suoi successi e la sua filosofia: a partire dai giovani entrati in consiglio comunale, ai temi della legalità e dell’equità che hanno fatto da guida.

Un punto di partenza per guardare avanti: “Sono pronto al secondo tempo”, ha detto Coletta, descrivendo i propositi e le speranze, oltre che l’impegno già preso con il Movimento e con la città, alla ricandidatura. Qui tra qualche minuto si può seguire la diretta dell’evento.