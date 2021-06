Coprifuoco a mezzanotte, Massimo Ceccarini: “Torniamo a vivere un po’ di normalità”

LATINA – Da questa notte il coprifuoco scatterà a mezzanotte nelle regioni zona Gialla tra cui il Lazio, per poi scomparire completamente il 21 giugno in tutta Italia. La situazione per i locali notturni sembra andare meglio, avere più ore a disposizione significa poter permettere a più clienti di sedere ai tavoli. “E’ sicuramente una buona notizia e questo ci permetterà di lavorare di più – ci ha spiegato Massimo Ceccarini, vicepresidente di Confesercenti e presidente dell’associazione Isola che non c’è della zona pub di Latina – iniziamo a respirare un po’ di normalità, pur stando sempre attenti alle disposizioni e seguendo il contingentamento per i locali del centro”, che in effetti ha creato qualche problema. Ce lo ha spiegato lui stesso