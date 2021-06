Covid, 16 nuovi contagi sul territorio pontino

LATINA 16 nuovi casi Covid in provincia di Latina quelli segnalati dal bollettino della Asl nella giornata di oggi, con il totale che nel mese di giugno arriva a 309. 3 nuovi positivi a Cisterna, 2 nei comuni di Aprilia, Fondi e Latina, uno a Itri, Minturno, Norma, Priverno, Sermoneta, Sezze e Terracina. Non si registrano decessi e un solo ricovero al Goretti di Latina. Sui vaccini, nella giornata di ieri sono state 5063 le somministrazioni effettuate nei diversi hub pontini per un totale di oltre 5 mila inoculazione. Ad oggi sono 323mila le vaccinazioni totali in provincia, mentre più di 105mila persone hanno ricevuto entrambe le dosi.