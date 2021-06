Cristiani nella città, incontro sul tema nella Chiesa di San Carlo a Sezze Scalo

SEZZE – Domani giovedì primo luglio alle 21.00 l’oratorio della chiesa di San Carlo da Sezze a Sezze Scalo ospiterà l’incontro sul tema “Cristiani nella città”. Parteciperà il questore di Latina Michele Spina e il teologo don Pasquale Bua docente in diverse università pontificie e direttore dell’Istituto Teologico Leoniano di Anagni.

L’evento, fortemente voluto dal parroco don Gianmarco Falcone, vuole rivolgere una costante attenzione al cammino di fede, di testimonianza e di impegno sociale, consapevoli che fraternità e amicizia sociale sono le vie indicate da Papa Francesco per costruire un mondo migliore, più giusto e pacifico, con l’impegno di tutti: popolo e istituzioni. La serata formativa sottolinea anche il ritorno ad incontrarsi dopo il lungo periodo di limitazioni più dure imposte dalla pandemia da Covid-19, nonché l’occasione per riflettere sull’essere cristiani e cittadini nella propria comunità, anche a seguito delle note vicende giudiziarie che hanno toccato i cittadini di Sezze.

L’evento si inserisce inoltre nel programma della Festa per i Santi patroni Carlo, Lidano e Isidoro, ed è stato realizzato con il coinvolgimento di tutti i gruppi e le associazioni parrocchiali. Le celebrazioni della festa culmineranno domenica 12 luglio con la celebrazione della Santa Messa, nel piazzale della stazione ferroviaria alle ore 19.30, da parte del vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno Mons. Mariano Crociata.