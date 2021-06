Dacia Maraini apre a Sabaudia la rassegna Libri nel Parco edizione 2021

SABAUDIA – Dacia Maraini aprirà domenica la VII edizione della rassegna Libri nel Parco ideata e organizzata dall’associazione culturale “Sabaudia Culturando”. “L’intento – spiega Ilaria Pallocchini, responsabile degli eventi e ideatrice della rassegna – è sempre quello di promuovere la lettura in un territorio come quello di Sabaudia, pervaso dalla magia del Parco Nazionale del Circeo ed è per questo che il sottotitolo della rassegna è “quando la cultura incontra la natura”. (nella foto Dacia Maraini

Tanti anche quest’anno gli autori presenti, che si alterneranno nella Corte Comunale per presentare romanzi e saggi da cui trarre spunto per leggere il presente. “La rassegna si conferma ricca di ospiti importanti ed è accogliente verso le espressioni culturali del territorio, in un mix che ha prodotto negli anni una grande e positiva accoglienza del pubblico”, aggiungono dall’associazione presieduta da Laura Plata e il cui direttivo è tutto al femminile.

Si comincia anche quest’anno Dacia Maraini socia onoraria dell’associazione Sabaudia Culturando, che domenica alle 18 nella Corte comunale in Piazza del Comune presenterà il suo ultimo libro “La scuola ci salverà” (ed Solferino). L’incontro sarà presentato dalla giornalista Licia Pastore e moderato dalla giornalista Roberta Sottoriva. Con La Maraini, interverrà Eugenio Murrali curatore del libro.

“Siamo onorati del grande regalo che anche quest’anno Dacia Maraini fa alla nostra associazione, rinnovandoci la fiducia degli scorsi anni. La sua presenza a Sabaudia porta sempre con se ricordi preziosi per la nostra città”, commenta la presidente di Sabaudia Culturando, Laura Plata.

La rassegna gode del Patrocinio del Comune di Sabaudia e della ProLoco di Sabaudia e si svolgerà interamente all’interno della Corte del Palazzo Comunale di Sabaudia dove l’ingresso sarà consentito solo con la mascherina garantendo la distanza di un metro tra le persone.