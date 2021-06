Guida Blu 2021, quattro “Vele” alle Isole Pontine

LATINA – Legambiente premia oggi il mare più bello d’Italia. Con la sua Guida Blu edita in collaborazione con il Touring Club fotografa il mare migliore per qualità ambientale e servizi disponibili. Sono 342 le località di mare prese in considerazione e 72 quelle lacuali giudicate. Tutte le località sono state raggruppate in comprensori omogenei e in provincia di Latina il riconoscimento più alto è andato alle coste delle Isole Pontine considerate nella loro unità e anche unicità, che hanno confermato le quattro vele di Legambiente senza però riuscire a entrare nella top ten. (in foto Palmarola vista da Vincenzo Mazzella su Fb)

Sono 20 gli indicatori usati per il mare con un occhio attento alle politiche ambientali e ad alcuni problemi anche recenti come il plastic litter.