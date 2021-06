I canali social di Salute Lazio tra i migliori del mondo: lo dice Facebook

LATINA – L’utilizzo dei canali social Facebook e Instagram di Salute Lazio è stato menzionato tra i migliori esempi dalla piattaforma internazionale di Facebook for Government, Politcs and Advocacy, dedicata a come le Organizzazione Governative di tutto il mondo comunicano ai cittadini.

In particolare, Salute Lazio è stata inserita tra le Buone Pratiche per la capacità di informare in maniera capillare i cittadini attraverso i canali social riguardo alla Campagna sui Tamponi Drive-in.

“Fin dall’inizio della diffusione di Sars-Cov2 ci siamo chiesti come comunicare ai cittadini nel modo più semplice e completo possibile. Abbiamo scelto di creare una comunicazione immediata attraverso la quale tutti gli utenti dei social potessero comprendere in modo rapido e semplice tutto quello che c’è da sapere sul Covid, da come fare il tampone a come vaccinarsi. La sinergia con i canali social istituzionali di Asl, Aziende ospedaliere, IRCCS e Policlinici Universitari del nostro sistema sanitario regionale ha rappresentato il vero punto di forza che ci ha consentito di raggiungere il maggior numero di persone sul territorio. La nostra scelta è stata positiva, perché siamo riusciti ad avere ottimi risultati e questa menzione ne è un’ulteriore conferma, un ringraziamento al nostro team”, ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.