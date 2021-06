Il Latina Calcio 1932 vince i play off, ora si spera nel ripescaggio

LATINA – Il Latina Calcio 1932 ha vinto i play off e ora la società farà domanda di ripescaggio in serie C, così come indicato dai parametri della FIGC. Ci sarà un’alternanza tra retrocesse dalla Serie C e vincenti i play off in Serie D, qualora fosse necessario il completamento dell’organico di 60 squadre divise in tre gironi. Il secondo posto e la vittoria nei play off solo in parte comunque riscattano la stagione, ancora una volta tormentata sotto il profilo tecnico.

Ieri al Francioni la partita tra Latina e Savoia è finita 1 – 1.