A San Felice Circeo cresce l’attesa per la Circeo Run

SAN FELICE CIRCEO – Domenica 12 maggio si corre la quinta edizione della “Circeo Run – Trofeo Christian Rotta”, gara podistica sulla distanza di 9,9 km in programma a San Felice Circeo. Gli organizzatori della Nuova Podistica Latina, affiancati dal gruppo di volontari “Amici della Circeo Run”, hanno ideato l’ennesimo grande appuntamento inserito nel calendario del Grande Slam Uisp “Natalino Nocera”, prevedendo una sfilza di iniziative abbinate alla competizione. Il raduno è previsto alle 7,30 in piazzale Cresci, lo start scatterà due ore dopo.

IL PERCORSO – Il percorso si snoderà tra le vie della località “La Cona” per poi salire verso il borgo antico di San Felice, dal quale i podisti potranno godere della splendida vista sul mare e sul Parco Nazionale del Circeo. In seguito inizierà la discesa che porterà di nuovo sul lungomare ed infine al traguardo. A quel punto, tra l’altro, i protagonisti potranno ricevere assistenza da fisioterapisti Daniela Pedrollo e Nikolas Tenaglia. Molti atleti di spessore provenienti da tutto il Lazio, e non solo, hanno già risposto presente alla chiamata della Circeo Run. Ognuno di loro punterà ad aggiudicarsi i ricchi premi in palio, tra materiale sportivo, prodotti alimentari e splendidi trofei realizzati dai ragazzi dell’associazione “Il Girasole”. Riconoscimenti andranno ai primi tre e alle prime tre della classifica generale, ai primi cinque e alle prime cinque di tutte le categorie, alle prime cinque società e ai primi tre atleti e a alle prime tre atlete con minoranza visiva, con e senza atleta guida. Questi ultimi sono una delle grandi novità di quest’anno e potranno contare sulla partecipazione di una testimonial d’eccezione, l’artista e campionessa paralimpica Annalisa Minetti. A tutte le donne, inoltre, saranno donate le “Azalee della Ricerca”, a conferma dello stretto legame tra la manifestazione e l’Airc.

LE ALTRE INIZIATIVE – Come anticipato, la giornata sarà caratterizzata da tante altre iniziative. Alle 9,45 partirà infatti una “Camminata sportiva/ NordicWalking” di circa 8 chilometri, con istruttori qualificati e con ristori previsti lungo il percorso e all’arrivo. Ci si potrà iscrivere anche la mattina stessa ricevendo un simpatico gadget e il ricavato andrà proprio a “Il Girasole”. Alle 9, inoltre, andrà in scena l’attesissima “Mini Circeo Run”, gara ludico motoria di circa 600 metri, aperta a bambini e bambine dai 6 ai 13 anni. Tutti i partecipanti riceveranno una medaglia ricordo e un gadget della manifestazione. Il programma, arricchito dalle visite guidate organizzate con la Pro Loco e con il Museo “Homo Sapiens e Habitat Marcello Zei” si preannuncia dunque più ricco che mai: domenica sarà una festa di sport da ricordare, per San Felice Circeo e per tutti i partecipanti.