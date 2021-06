Il Latina Calcio battuto 4 a 0 dalla Nocerina

Pesante debacle del Latina questo pomeriggio ad Angri, contro la Nocerina. Nella penultima giornata della stagione regolare di serie D i nerazzurri sono stati sconfitti con il punteggio di 4-0. El Baktaoui ha sbloccato per i molossi al 15’, Dammacco ha raddoppiato in avvio di ripresa, Morero ha firmato il tris al 54’ e Diakitè il poker su rigore all’85’. L’altra squadra della provincia impegnata nel girone G, il Formia, ha regolato in casa l’Afragolese con il punteggio di 2-1.