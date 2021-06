Latina, Marianna Galati espone “Female” per Mad

LATINA – Resterà visitabile fino al 31 luglio la mostra Female di Mad al Piccolo Caffè in via Filiberto a due passi da Piazza del Popolo. In mostra gli acrilici su tela di Marianna Galati integrati perfettamente nel piccolo ma pittoresco caffè di fronte l’Hotel Europa.

“Visioni, riflessioni, stupore e piccole provocazioni s’innestano nei messaggi di genere dell’artista che non nasconde la rabbia verso una società maschilista dove le donne devono proteggersi da sole soprattutto negli ambienti più intimi della loro vita familiare. Non è una mostra contro la violenza di genere ma un grido infinito e profondo della complessità dei rapporti che vive una donna che a tratti è fragile e allo stesso tempo in grado di reagire e perfino riemergere dal dolore e affermare la propria personalità”, spiega l’inventore di Mad Fabio D’Achille.

CHI E’ L’ARTISTA – Marianna Galati, è nata a Latina città dove vive e lavora attualmente come insegnante all’IC G.Giuliano; è inoltre grafica pubblicitaria e disegnatrice. Si è diplomata in decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Roma ed ha integrato gli studi frequentando corsi di grafica pubblicitaria, web design e per l’insegnamento. Le sue competenze in ambito artistico spaziano dalla progettazione e realizzazione di grafica per impaginati, creazione di logotipi, immagine coordinata all’illustrazione ed animazione vettoriale, passando per la pittura e la decorazione.