Latitante arrestato a Latina, in albergo in incognito, smascherato dalle telecamere interne

LATINA – La Polizia ha arrestato oggi anche i due fiancheggiatori del latitante romeno catturato ieri dalla Squadra Mobile di Latina per aver pianificato nel suo paese l’omicidio di un giornalista poi sventato. Per questa ragione l’uomo era stato condannato a 20 anni di reclusione e si era reso irreperibile. L’accusa nei confronti di un 44enne e di un 30enne, entrambi romeni , è quella di avere favorito la latitanza dell’uomo per il quale era attivo un mandato europeo. I due infatti, evidentemente ben consapevoli dello status di ricercato dell’amico, hanno prenotato due stanze con i propri documenti pagando in contanti e usando uno stratagemma per eludere il controllo degli addetti alla registrazione presenti nella reception dell’hotel. L’uomo è stato comunque ripreso e riconosciuto dalle telecamere interne dell’albergo mentre si spostava dalla sua camera a quella dei suoi connazionali.

I due fermati sono attualmente detenuti nelle camere di sicurezza della questura in attesa di essere giudicati domani per direttissima.