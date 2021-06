Malore sul posto di lavoro a Cisterna, si accascia a terra e muore

CISTERNA – E’ stato colto da malore e per lui i soccorsi si sono rivelati vani. E’ morto oggi pomeriggio un operaio che stava lavorando in un’azienda nella zona industriale di Cisterna. Secondo le prime informazioni il 37enne di Pontinia è caduto a terra, colto con ogni probabilità da un infarto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto in azienda sono arrivati anche i carabinieri e i funzionari dell’ispettorato del Lavoro e della Asl di Latina.