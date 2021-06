Mondiali Canottaggio, la sindaca Gervasi: “Oggi il mondo è a Sabaudia, si respira aria di ripartenza”

SABAUDIA – “Il mondo oggi è a Sabaudia e questa è una grande emozione”. La sindaca Giada Gervasi commenta con entusiasmo il via alla terza prova di Coppa del Mondo di Canottaggio partita questa mattina. Sono 25 le nazioni partecipanti sullo specchio acqueo del Lago di Paola per l’importante manifestazione remiera che ha fatto ovviamente da richiamo turistico. “Volevamo dare il giusto valore ai grandi atleti, ma anche al territorio. Sabaudia è pienissima, il lungomare in questi giorni è stato invaso letteralmente. Si respira un’altra aria un messaggio di ri-partenza”, ha detto la prima cittadina.

E oggi pomeriggio si terrà a Sabaudia, non a caso, anche un altro evento: la sottoscrizione del patto La Comunità Pontina dello Sport, fra 20 comuni del territorio che vogliono fare rete per l’organizzazione di eventi comuni.