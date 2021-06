Nuovo ospedale di Latina, il progetto presentato a medici e professionisti della Asl

LATINA – Il progetto del nuovo ospedale di Latina, donato dall’Ance alla Asl, è stato presentato oggi a medici e professionisti dell’azienda nell’attuale nosocomio, il Goretti, alla presenza della direttrice generale Silvia Cavalli e del Presidente dell’Ance Pierantonio Palluzzi, presenti il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Latina Massimo Rosolino, e il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina Giovanni Andrea Pol.

“Un progetto – ha detto la Cavalli – improntato su un reale ripensamento dei luoghi di cura per il forte carattere di innovatività connesso al basso impatto ambientale e all’utilizzo di fonti energetiche quali la trigenerazione, la geotermia e il fotovoltaico. Il verde e luce sono gli elementi guida che hanno ispirato il disegno architettonico, con ambienti aperti a misura di paziente, secondo un concetto “olistico” delle cure e una tecnologia votata alla sostenibilità e flessibilità. La struttura ha, infatti, un impianto modulare che permette alle diverse componenti una autonomia e una possibile riconversione funzionale, in una ottica di ospedale moderno e duttile, caratteristica molto importante anche in caso di situazioni epidemiche”.

Settecento i posti letto previsti in padiglioni che avranno uno sviluppo orizzontale nell’area nord di Latina nei pressi dell’Agrario, già individuata dalla Regione Lazio che ne è proprietaria. Il Presidente dell’Ance Pierantonio Palluzzi, il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Latina Massimo Rosolino, e il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina Giovanni Andrea Pol, hanno mostrato i dettagli tecnici: un piano interrato destinato al parcheggio e dotato di tunnel di accesso dal pronto soccorso verso l’ elisuperficie è stato già predisposto per ospitare, in caso di particolari eventi o condizioni di assoluta gravità, ulteriori 200 posti letto.

La rete viaria che servirà la grande struttura sanitaria permetterà il collegamento con la statale Pontina e con i Comuni limitrofi.