Oroscopo del giorno 05 Giugno 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Plutone è in trigono con il Sole nel vostro segno e vi farà sentire spensierati. Sentimentalmente, in coppia state giocherellando e con questo atteggiamento riuscirete a portare un po’ di novità al vostro rapporto. I single tenderanno a ricorrere ad incontri facili per evitare la realtà: è un modo per sfuggire temporaneamente ad alcune verità. A lavoro, il vostro comportamento casuale potrebbe farvi commettere delle inesattezze: cercate di stare più attenti soprattutto nei lavori importanti. Per quanto riguarda la salute, siete in una dinamica positiva e non vi rendete conto di spendere troppe energie: rallentate un po’.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in quinconce con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, dovreste cercare di rispettare lo status quo del vostro rapporto per poter giungere ad un accordo e mantenete la calma nelle discussioni. I single dovrebbero osare a dire ciò che pensano. Professionalmente si annuncia un giorno infruttuoso: i progetti sono in attesa ed eventi imprevisti vi faranno cambiare atteggiamento, tuttavia, cercate di pazientare. Per quanto riguarda la salute sembra che le energie si consumino da sole ma un po’ di riposo dovrebbe risolvere in fretta questo problema.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarebbe saggio fare dei compromessi per trovare una certa armonia col partner, tuttavia, riflettete attentamente prima di prendere qualsiasi decisione. Single: siete pronti per un rapporto serio, quindi provate ad esprimere i vostri reali sentimenti. Professionalmente l’orientamento dei pianeti vi riserva una giornata pacifica. Forse recentemente una serie di eventi ha causato il blocco dei vostri piani: indagate con discrezione se volete scoprirne il motivo. Per quanto riguarda la salute, dopo un periodo un po’ difficile, vi sentite come rinati: anche se disponete di molta energia, riposare un po’ non sarebbe male.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno ed augura momenti speciali sul piano sentimentale. In coppia un certo evento rafforzerà la complicità e vi renderete conto del potere dell’amore. Single: potreste innamorarvi a prima vista sotto l’aspetto astrale di oggi. Professionalmente otterrete il riconoscimento che avete aspettato a lungo e nasceranno idee favorevoli per un progetto personale. Per quanto riguarda la salute vi sentirete entusiasti e godrete di una buona vitalità: cercate di scegliere attività compatibili con le vostre esigenze fisiche.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 luglio – 22 agosto)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno ed accentua il vostro aspetto romantico. Sia in coppia che per i single, la giornata sarà sotto il segno della seduzione ma fate attenzione a non spingervi troppo lontani, soprattutto coloro che sono in una relazione stabile. A lavoro farete tutto il possibile per evitare i conflitti: siete di buon umore e non permetterete a nessuno di minare la vostra contentezza. Per quanto riguarda la salute potreste sperimentare un declino generale del tono e del morale: rilassatevi e prendetevi più cura di voi.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in quinconce con il Sole nel vostro segno e potrebbe causare disordini emotivi. In coppia, tra reazioni brillanti e tensioni irrisolte si creerà un clima pesante. Single: sarà un giorno in cui preferirete rimanere da soli piuttosto che partecipare a discorsi contraddittori. Professionalmente la situazione attuale non vi soddisfa affatto: accettate di dover fare una pausa per pensare ai vostri prossimi obiettivi e potreste persino risparmiarvi alcune complicazioni. Nemmeno la salute vi da tregua: vi sentite come se vi mancasse l’aria sia letteralmente che figurativamente. Provate a fare una passeggiata: vi aiuterà a ritrovare un po’ di vitalità ed un po’ di buon umore.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Nettuno è in opposizione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, cercate l’intensità, la profondità ed l’autenticità: la giornata è favorevole all’amore e l’aspetto astrale aumenta il buon feeling tra i partner. Single: siete sicuri ed ottimisti ed avete deciso di aspettare per avere la conferma del vero amore. Professionalmente, alcuni di voi dovrebbero cercare di mettere fine ai pettegolezzi che circolano da un po’, altri farebbero bene a prestare più attenzione ai lavori in corso per evitare errori. Per quanto riguarda la salute siete stanchi e non avete un sonno tranquillo: dovreste concedervi dei momenti di relax.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Plutone è in trigono con il Sole nel vostro segno e consolida le relazioni. Sentimentalmente, in coppia, sarete dinamici e vorreste condividere tutti i vostri pensieri con il partner: farlo vi aiuterà a capirvi molto meglio. Single: non esitate se sentite che dovreste fare un passo in avanti. A lavoro potreste incontrare delle persone che avranno un ruolo importante nel futuro professionale. Per quanto riguarda la salute, le condizioni generali sono buone e la maggior parte di voi farà del proprio meglio per mantenerle.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia sarà una giornata intensa, piena di affezione e romanticismo: dovreste approfittarne per pensare seriamente ai progetti per il futuro. Single: se incontrerete una persona avete tutte le possibilità per passare una serata speciale. A lavoro troverete il supporto dei collaboratori ed accederete con facilità ad un obiettivo importante. Per quanto riguarda la salute, se siete sportivi, sarete in pieno possesso dei vostri mezzi; gli altri dovrebbero cogliere l’opportunità per iniziare a bilanciare un po’ l’alimentazione e gli orari dei pasti.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno ed intensifica i vostri sentimenti. In coppia la vita intima sarà condita dalla vostra immaginazione e sarete innovativi quando si tratta di agire. Single: non vi mancherà l’audacia o il coraggio di rivelare ad una persona quello che provate realmente. Professionalmente, la Luna porta una boccata d’aria fresca: nuove prospettive si apriranno e le persone in cerca di lavoro riceveranno opportunità interessanti. Per quanto riguarda la salute, l’influenza planetaria farà sì che i problemi ricorrenti non vi diano fastidio.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in quinconce con il Sole nel vostro segno e un’ondata di emozioni contraddittori attraverserà i vostri cuori. In coppia, il partner dovrà confrontarvi in un primo istante e subito dopo si troverà dover gestire le vostre dimostrazioni di affetto. Single: visto che l’umore generale fluttua per tutta la giornata, non saprete più se la solitudine vi pesa o vi rassicura. Professionalmente, grazie alla posizione della Luna, la vostra posizione sarà rafforzata e dovreste ricevere nuove responsabilità che sicuramente comporteranno anche nuove ricompense. La salute è migliore: riuscirete a gestire lo stress e le ansie mantenendo un morale d’acciaio.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in quinconce con il Sole nel vostro segno e non porta miglioramenti. Sentimentalmente, in coppia state giocando all’investigatore privato solo per poter trovare qualche errore del partner: cercate di essere ragionevoli per evitare un conflitto serio. Single: anche se cercate di nascondere la verità non riuscirete a cambiare la situazione attuale. A lavoro sembra che siete sulla giusta strada: avete investito molto e finalmente i riconoscimenti cominciano a vedersi. Per quanto riguarda la salute è necessario lavorare di più sul vostro stato d’animo: un po’ di relax e qualche piacevole attività potrebbero esservi d’aiuto.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.