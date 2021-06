Oroscopo del giorno 29 Giugno 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno. Sentimentalmente, l’aspetto astrale non porta buone notizie: sono possibili le discussioni che magari partendo da futili motivi possono portare a conseguenze ben più gravi. Mantenete la calma e provate a discutere col partner o con il vostro prescelto per chiarire la situazione prima che sia troppo tardi. Professionalmente dovreste cercare di prendere qualche iniziativa se volete dimostrare le vostre capacità. Buona la salute, tuttavia è necessaria una buona attività fisica per scaricare un po’ di quella vostra elettricità eccessiva.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la giornata è favorevole per le riconciliazioni in amore. Se avete sbagliato qualcosa in passato è il momento di fare ammenda e presentare le vostra scuse: il partner apprezzerà molto questo atteggiamento. Anche per i single non è mai troppo tardi per ripristinare l’armonia. Professionalmente siete pieni di idee e potreste fare delle proposte particolarmente favorevole per il vostro sviluppo. La salute è buona ma dovreste cercare di evitare le situazioni stressanti: prendetevi qualche piccolo momento per rilassare la mente.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in sestile con Saturno nel vostro segno ed indica che tutte le condizioni astrali sono favorevoli ai progetti a lungo termine per le coppie. Per i single è consigliato prendersi un po’ di tempo per riuscire a capire quelle che sono le esigenze personali prima di lasciarsi sedurre. Dal punto di vista professionale, Marte darà un aiuto in più a coloro che accetteranno di prendersi dei rischi o di iniziare a valutare nuove strade e strategie. Per quanto riguarda la salute, il corpo sta bene ed il morale è buono, abbastanza da trascorrere una giornata piacevole lontano da ogni preoccupazione.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia siete in sintonia con il partner: dovreste parlare di più del vostro futuro. Per i single in cerca dell’anima gemella, le configurazioni astrali sono ideali per nuovi incontri che potrebbero condurre ad una storia d’amore. Dal punto di vista professionale la giornata è favorevole alle iniziative di mediazione. Potreste avere successo in affari che richiedono un accordo tra le parti, riuscendo a far conciliare le varie esigenze. Per quanto riguarda la salute, non dovreste avvertire nessun tipo di problema: godetevi la giornata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, per chi recentemente ha avuto problemi col partner, oggi è la giornata ideale per riaccendere la fiamma del vostro amore. Anche i single beneficiano della configurazione astrale e dovrebbero trovare il coraggio ed esporsi maggiormente rispetto al passato. Professionalmente la giornata sarà particolarmente tranquilla nonostante nel recente passato si siano verificati dei conflitti sul luogo di lavoro: proseguite sulla vostra strada e non badate troppo alle chiacchiere. Per salvaguardare una salute già discreta sarebbe meglio prendersi dei momenti di relax.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, sarebbe interessante se deciderete di preparare una piccola sorpresa per il vostro partner o di pianificare una serata romantica: la Luna è dalla vostra parte. Il giorno passerà molto piacevolmente se riuscirete a coinvolgere la vostra metà. Per i single sono possibili incontri o appuntamenti dell’ultimo minuto. Quindi uscite fatevi vedere allegri e sorridenti. Dal punto di vista lavorativo la Luna incoraggia le collaborazioni e la creazione di buoni contatti che saranno utili in futuro. Buona la condizione fisica. Se il tempo lo permette prendete un po’ di aria fresca con una passeggiata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in trigono con Nettuno nel vostro segno. Per le coppie che hanno avuto problemi nel recente passato può essere l’occasione giusta per una riconciliazione a patto di riuscire ad essere sinceri con l’altro. I single si divertiranno, avranno incontri piacevoli e tutto sembra andare per il meglio. A lavoro la giornata sarà tranquilla e positiva: i discorsi professionali saranno costruttivi. La salute non è al top: molto dipende da come sollecitate il vostro corpo. E’ consigliabile una sana alimentazione e stare attenti ai cambiamenti climatici.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, la maggior parte di voi vedrà la loro relazione armonizzarsi e prendere una svolta seria e solenne. È abbastanza probabile che questo sabato vi siano molte richieste di matrimonio tra i Scorpioni. Per i single ci sono dei problemi con qualche rivale in amore: non fatevi prendere dall’ansia, e cercate di agire con più calma. Professionalmente è un buon momento, alcune questioni si stanno consolidando e potreste avere buone sorprese molto presto. La salute è buona, vi sentite in armonia col vostro corpo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno ed è di buon augurio per le coppie. Avete un certo grado di complicità che rafforza il vostro legame. Probabilmente passerete una serata romantica accanto al vostro partner. Anche i single avranno le loro soddisfazioni a patto di essere più ricettivi e guardarsi meglio intorno. La persona che cercate non è così lontana. Professionalmente è una giornata molto positiva: la vostra energia vi porta a sbrigare il da farsi senza fatica. Per quanto riguarda la salute vi sentirete bene sia fisicamente che mentalmente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia non è escluso che possiate programmare dei passi più lunghi col vostro partner: il legame tra di voi si rafforza e siete pieni di energia positiva. I single che ancora non hanno trovato l’anima gemella non devono arrendersi: le condizioni astrali sono molto favorevoli in questo periodo. A lavoro tutto procede per il meglio, anche per chi recentemente ha avuto qualche problemino con i collaboratori. La salute è per moltissimi di voi davvero eccellente. Chi ha ancora qualche problema non deve preoccuparsi, tutto si risolverà a breve.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno ed incoraggia le coppie ad esprimere i propri sentimenti per rafforzare ancora di più il loro rapporto. Single: il periodo è favorevole a nuovi incontri e non è escluso che potrebbe nascere qualcosa di importante. Professionalmente disponete della giusta creatività anche se spesso siete troppo distratti e vi allontanate dai vostri obiettivi. La salute è discreta ma evitate di appesantirvi troppo e cercate di fare più movimento.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, se di recente avete avuto dei problemi è arrivato il momento di discuterne con calma. Dovreste parlare del vostro futuro in tutta serenità e cercare di scendere a qualche compromesso. I single dovrebbero prendere maggiore iniziativa e non aver paura di esporsi. Professionalmente, alcune questioni rimaste in sospeso dovrebbero essere analizzate meglio. Non lasciate passare tropo tempo: nulla si sistema senza intervenire. Per quanto riguarda la salute, sarebbe saggio cercare di sbarazzarsi delle cattive abitudini alimentari o di stili di vita esagerati.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.