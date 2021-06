Razzisti e antisemiti, a Terracina un adepto della rete Ordine Ario: è un 60enne

LATINA – E’ arrivata anche in provincia di Latina l’indagine “Ordine ario romano” su un’organizzazione accusata di propaganda di idee naziste e antisemite, inchiesta che vede indagate per associazione finalizzata alla propaganda e all’istigazione per motivi di discriminazione etnica e religiosa 12 persone tra i 26 e i 62 anni. Tra questi c’è un 60enne di Terracina al quale questa mattina i carabinieri del Ros con l’ausilio dei militari del comando provinciale di Latina hanno notificato un’ordinanza di obbligo di firma disposta dal gip di Roma su richiesta della Procura capitolina.

L’organizzazione era “stabilmente dedita alla pubblicazione sui social network di scritti, video e immagini dal contenuto razzista e discriminatorio, di ispirazione nazionalsocialista, antisemita e negazionista, nonché afferenti a tesi complottiste nei confronti del popolo ebraico”, e aveva appena iniziato a pianificare un’azione contro una struttura della Nato. Il gruppo aveva adepti anche in provincia di Latina, oltre che in quelle di Roma, Frosinone, Cagliari, Cosenza, L’Aquila, Milano e Sassari.

L’attività investigativa è partita nel 2019 e ha portato alla scoperta del gruppo, molto attivo sui social dove – attraverso due pagine Facebook e la community Vk, tra le più utilizzate in Russia – venivano diffusi i contenuti razzisti e le tesi complottiste. Collegato a Ordine ario romano anche il gruppo WhatsApp chiamato Judenfreie Liga (Oar) dal quale gli indagati istigavano a compiere azioni violente contro ebrei ed extracomunitari. Numerosi i post e i contenuti multimediali rilevati dal Ros, grazie al lavoro di ricerca svolto dal Reparto Indagini Telematiche, unità specializzata nelle investigazioni telematiche e web, che ha ricostruito la rete relazionale e le abitudini social del gruppo.