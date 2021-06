Rubò il ricettario aggredendo l’infermiera del Serd al Goretti, confermato l’arresto

E’ stato arrestato dalla polizia per rapina impropria un 54enne di Latina che era in cura presso il Serd dell’ospedale Santa Maria Goretti e che lo scorso 24 maggio aveva aggredito un’infermiera all’interno di un laboratorio del nosocomio. L’uomo era stato infatti sorpreso dalla dipendente della Asl mentre cercava di impossessarsi del prontuario delle ricette di un medico che si era allontanato dalla stanza. L’infermiera aveva quindi cercato di bloccarlo e l’uomo, nel tentativo di liberarsi e di fuggire, l’aveva colpita procurandole lesioni con 20 giorni di prognosi. I poliziotti della squadra volante, lo avevano individuato e in un primo momento denunciato in stato di libertà. Ieri su richiesta del sostituto procuratore Daria Monsurrò, il gip del Tribunale di Latina ha emesso a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.