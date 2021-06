Sulla Pontina un motociclista cade e viene schivato dalle auto. Traffico in tilt

E’ rimasto ferito, ma non è grave il motociclista che questa mattina intorno alle 8,30, per ragioni in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Aprilia intervenuta sul posto, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato sulla carreggiata nord della statale Pontina, in un’ora di grande traffico. Le auto sono miracolosamente riuscite a schivarlo.

Dopo l’allarme lanciato dagli automobilisti che hanno assistito alla scena è atterrata l’eliambulanza del 118 e la strada al km 40 è stata chiusa in entrambe le direzioni con conseguenze pesantissime per i traffico. Appurato che il motociclista non ha riportato ferite gravi, ma, secondo le prima informazioni solo abrasioni, il mezzo di emergenza è ripartito vuoto.

La corsia sud della SS 148 è stata già riaperta intorno alle 9, mentre in direzione di Roma invece è stato necessario ripulire la sede stradale e il viaggio verso la Capitale è proseguito ancora per un po’ sulla sola corsia di sorpasso.

In direzione nord permangono i cantieri tra Cisterna e Aprilia per il rifacimento della sede stradale da parte dell’Anas. (la foto è d’archivio e non si riferisce all’incidente di oggi)