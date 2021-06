Tumori, al Goretti di Latina è entrano in funzione il nuovo acceleratore lineare

LATINA – Al piano -1 del Goretti di Latina è entrato in funzione in questi giorni il nuovo acceleratore lineare in dotazione alla Struttura Complessa di Radioterapia, il Varian True Beam. Una buona notizia per i pazienti che saranno trattati con questa tecnologia. L’acceleratore dispone di fasci di fotoni con i quali vengono erogate alte dosi in tempi brevissimi, di funzioni per la Radioterapia Guidata dalle Immagini (IGRT) che rendono possibile la visualizzazione dell’anatomia del paziente prima, durante e dopo la somministrazione ed è in grado di erogare la terapia sia su bersagli statici che su bersagli mobili, sincronizzando l’irradiazione con l’atto respiratorio del paziente. Un passo in avanti nella cura dei tumori.

Dopo lo smontaggio del precedente apparecchio avviato a gennaio, dopo alcuni mesi di rodaggio e formazione per tecnici e medici del servizio, giovedì è stato effettuato il primo trattamento su un paziente maschio, e a seguire su due donne con patologie diverse.