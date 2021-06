Vaccinazione, il Lazio per ora non aprirà a tutti. Prossima fascia gli over 30

LATINA – Se anche nel Lazio qualcuno aspettava che la campagna vaccinale aprisse a tutti, dai 12 anni in su, nessuno escluso, resterà deluso. Si andrà infatti avanti con il sistema utilizzato fino ad ora, ovvero nel rispetto delle fasce d’età. Un sistema che ha visto la sola eccezione dei maturandi con Pfizer e dell’open day Festa della Repubblica per gli over 18 (ma solo con Astra Zeneca). Così, terminata la fascia dei quarantenni la cui prenotazione si era aperta il 26 maggio, a breve potranno fissare il loro appuntamento per il vaccino contro il covid gli over 30.

La notizia arrivata nei giorni scorsi dal commissario Figliuolo e dal ministro Speranza, che aveva rallegrato i ragazzi pronti ad andare in vacanza, non vale per il Lazio, perché il sistema adottato fino ad oggi si è rilevato efficace e l’assessore alla Sanità D’Amato non ha intenzione di modificarlo se non – come detto – per gli Open day AstraZeneca finalizzati sostanzialmente ad esaurire le scorte del vaccino meno popolare. L’incentivo che ha consentito di anticipare i tempi rispetto a quelli previsti per la relativa categoria o fascia di età, ha infatti funzionato perfettamente anche se il vaccino offerto era quello anglo-svedese. Tanto che per l’Open Week Astrazeneca Over 18 – che aveva registrato il sold out nelle prime 24 ore dall’apertura delle prenotazioni – oggi (3 giugno) alle 15 sono anche state riaperte le prenotazioni per le giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno. “Sono disponibili oltre 11mila slot”, fa sapere in una nota l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio

Oggi intanto si conclude la campagna rivolta ai maturandi ( esclusivamente del vaccino Pfizer), tre giorni che hanno visto prenotarsi oltre 30mila studenti ai quali la Regione Lazio ha regalato anche una copia della Costituzione Italiana. Anche se in più occasioni l’assessore D’Amato si è detto soddisfatto dell’adesione, in realtà mancano all’appello poco meno della metà dei maturandi.

Esaurite sono per ora anche le prenotazioni nelle farmacie del vaccino monodose Johson&Johnson. Il servizio è partito il 1 giugno e solo quando arriveranno altre scorte potrà riaprirsi, sempre per le fasce di età abilitate.

Secondo l’ultimo aggiornamento disponibile, nella giornata di oggi nel Lazio sono stati superati i 3,5 milioni di dosi di vaccino somministrate.