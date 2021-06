Vaccino covid ai 12-16enni nelle sedi di Latina, Fondi e Formia. Ecco quanto prenotarsi

LATINA – Arriva anche a Latina l’Open Day Junior Pfizer 12-16 anni: 650 dosi per ognuna delle quattro giornate previste. I vaccini saranno somministrati in tre centri: nella tensostruttura esterna all’ospedale Santa Maria Goretti, nell’ ex ospedale di Gaeta Don Di Liegro e al San Giovanni di Dio di Fondi, 300 a Latina, 200 a Formia e 150 a Fondi per ogni giornata.

Due i week end: 12 – 13 giugno e 19 – 20 giugno quando tutti i ragazzi nati tra il 2009 e il 2005 (tra i 12 già compiuti e i 16 anni) potranno partecipare all’iniziativa organizzata su tutto il territorio della Regione Lazio.

Le prenotazioni, fino ad esaurimento disponibilità, partiranno giovedì 10 giugno alle ore 18:00. Le prenotazioni dovranno necessariamente essere eseguite da uno dei 2 genitori o da chi ne fa le veci, sul sito di prenotazione regionale nella apposita card dedicata.

Prenotazioni su: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome

Tutte le informazioni su: https://www.salutelazio.it/open-day-junior