Latina piange Vincenzo Mennella, ex proprietario del Tabacchi Mimì

LATINA – Latina piange Vincenzo Mennella ex proprietario del bar tabacchi Mimì. Si era trasferito in Svizzera alcuni anni fa con la moglie e i quattro figli per poi tornare a Latina. Originario di Napoli, conosciutissimo, apprezzato anche per la sua ironia e simpatia, aveva postato lui stesso di recente la foto di un intervento chirurgico subito a Napoli: “Il peggio è passato, il male è stato individuato e portato via”. Si è spento nelle scorse ore e la notizia ha fatto rapidamente il giro della città.