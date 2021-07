Massimo Ranieri a Latina, già sold out il concerto di sabato all’Arena Coni

LATINA – Già sold out il concerto di Massimo Ranieri a Latina, sabato prossimo, presso l’Arena Cori. Il concerto e anche tutta la programmazione dell’ottava edizione de I salotti musicali, è stata presentata ieri nel corso di una conferenza stampa presso il Circolo Cittadino a Latina.

Dopo l’apertura con Massimo Ranieri, sono altri cinque gli appuntamenti in programma di cui uno a Pomezia nel Museo Archeologico Lavinium con Cosimo and the Hot Coals nell’ambito dell’Estate Pometina 2021, tre nei Giardini del Palazzo del Comune a Latina il 30 luglio con il Dos Duo Onirico Sonoro, il 6 agosto con Lorenzo Licitra e il 12 agosto con The Cinelli Brothers e The True Lie Band, per concludersi il 10 settembre al Circolo Cittadino con il Simone Sala Trio.

Ne abbiamo parlato con il presidente dell’associazione Eleomai che la organizza, Alfredo Romano

Come ogni anno, oltre al patrocinio del Comune di Latina, c’è la collaborazione e il contributo, per l’evento clou di sabato, della Fondazione Varaldo Di Pietro che presenterà un progetto sociale molto importante, come ha spiegato il presidente Giovanni Di Pietro