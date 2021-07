Oroscopo del giorno 14 Luglio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, la giornata è favorevole alle discussioni. In coppia sentite il bisogno di confidare i vostri sentimenti con il partner. Single: se avete preso un appuntamento per oggi, le Stelle vi aiuteranno ad esprimere il vostro affetto. Il Sole porterà il dinamismo necessario per costruire buone relazioni professionali. I vostri collaboratori apprezzeranno l’accuratezza del vostro lavoro. Per quanto riguarda la salute, il morale non è uno dei migliori e vi manca l’entusiasmo: lasciate passare questo disturbo, presto tornerà il buonumore.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Venere è in armonia nel vostro segno e rafforzerà il vostro giudizio a livello sentimentale. In coppia avrete bisogno di certezze per confortarvi, tuttavia non dovreste chiedere troppo. I single sono titubanti. Le relazioni attuali non corrispondono ai desideri più profondi e dovrebbero pensare di più a ciò che vogliono veramente. A lavoro, l’aspetto astrale potrebbe rafforzare la mancanza di fiducia in voi stessi. Cercate di interagire il più possibile con i vostri collaboratori ed insieme troverete delle buone soluzioni. Per quanto riguarda il benessere, questo posizionamento astrale indica un buon momento per guarire da un problema di salute.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno ed influenzerà il vostro giudizio. Sentimentalmente, le coppie saranno più innamorate che mai: approfittate di questo aspetto astrale per godere della compagnia del partner. Single: idealizzate qualcuno un po’ troppo a causa del flusso di sentimenti che vi manda Marte. Giornata piacevole anche a lavoro dove sarete in armonia con gli altri. Per chi ha deciso cambiamenti dal punto di vista professionale dovrà tuttavia pazientare ancora un po’. Per quanto riguarda la salute, vi sentite bene e dovreste approfittare delle vostre energie per praticare qualche attività fisica.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Venere è in sestile con il vostro segno. Sentimentalmente i single saranno fortemente avvantaggiati: è un giorno ideale per uscire, avete la possibilità di sedurre chiunque. Nemmeno le coppie avranno paura di dare dimostrazioni di affetto: una certa complicità potrebbe essere rivitalizzante. Dal punto di vista professionale la vostra meticolosità nel gestire le cose vi aiuterà molto. Riuscirete a superare brillantemente le prove della giornata ed avrete la giusta creatività. Per quanto riguarda la salute avete trovato un giusto equilibrio sia fisico che mentale.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul piano sentimentale, le coppie saranno piene di buona volontà. Il Sole favorirà il giusto equilibrio sentimentale e ritroverete la stima del partner. Single: se avete avuto un incontro recentemente, adesso è il momento di mostrare tutto il vostro talento. Bella giornata in campo lavorativo perché potreste avere qualche giusto riconoscimento, qualcosa che vi renderà fieri di voi stessi. Vi sentirete più motivati e penserete al futuro. Dal punto di vista della salute, alcuni di voi sentiranno la tensione aumentare. Non c’è da preoccuparsi: un po’ di relax è tutto tornerà alla normalità.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in quadrato con Venere nel vostro segno: i sentimenti verso il partner saranno molto intensi. State attenti, però, a non “soffocarlo” con troppa tenerezza, specialmente se la sua mente è impegnata altrove. Single: sotto l’influenza benefica di Venere potreste fare un incontro interessante: tuttavia, cercate di non essere troppo insistenti. Le Stelle vi danno ispirazione in campo lavorativo. Un’immaginazione fervida faciliterà la realizzazione dei vostri obiettivi. Le vostre idee saranno ben accolte dai colleghi. Dal punto di vista della salute, piccoli inconvenienti potrebbero disturbarvi: non pensate negativamente, uscite, muovetevi o praticate un’attività che vi rilassa.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna in quadrato con Venere annuncia un periodo caotico dal punto di vista sentimentale. Avete difficoltà a trovare un equilibrio per gestire le vostre emozioni. Single: dovreste analizzare la vostra situazione sentimentale: una volta individuata la vostra insoddisfazione, potreste concentrarvi pienamente sul futuro. A lavoro il vostro atteggiamento potrebbe essere incerto, questa mancanza di posizione potrebbe danneggiarvi. I risultati positivi verranno dalla vostra strategia: organizzazione, scelta dei partner giusti e cautela. È richiesta anche discrezionalità. Dal punto di vista della salute, questo è il giorno adatto per rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno e promuove la sensibilità. Sul piano sentimentale, in coppia sono all’ordine del giorno i progetti familiari: nuova casa, un bambino, nuovo arredamento. Le coppie sono alla ricerca di completezza: tutto dovrebbe essere fatto con calma. I single provano emozioni che potrebbero causare un distacco dalla vita quotidiana. A lavoro, alcuni di voi potrebbero essere in attesa di qualcosa: un riconoscimento, una posizione di primo piano o semplicemente una risposta favorevole a una richiesta. C’è bisogno di un po’ di tempo prima di vedere i risultati. Dal punto di vista della salute dovreste fare qualche attività che vi aiuterà ad eliminare le tensioni accumulate.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte in armonia nel vostro segno accentuerà fortemente la sensualità e il desiderio di sedurre. In coppia siete disposti a compiere gli atti più folli per accontentare il partner. Single: se questo clima influenza i sensi, ci sono buone probabilità di essere molto intraprendenti nel vostro approccio alla seduzione: se dovete dichiarare i vostri sentimenti, non aspettate oltre. A lavoro si annuncia una giornata impegnativa: anche se gestite molto bene le vostre attività sembra che nessuno vi stia seguendo. Cercate di prendere in considerazione anche i punti di vista dei collaboratori. L’influenza di Marte è favorevole anche per mantenere il giusto equilibrio personale. Sarete felici di prendervi del tempo solo per voi, per distrarvi o prendervi cura del vostro corpo. Il vostro umore sarà migliore rispetto al passato.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in sestile con Giove nel vostro segno ed annuncia un miglioramento delle relazioni sentimentali. In coppia, il dialogo con il partner è costruttivo e promuove una riconciliazione, se necessaria. Anche per i single, la comunicazione con le persone incontrate o frequentate contribuirà a ridurre le differenze a favore di una migliore comprensione reciproca. A lavoro la vostra discrezione potrebbe improvvisamente essere interpretata erroneamente. Rischiate di indebolire i vostri progetti ritirandovi o evitando certe discussioni. Dal punto di vista della salute vi sentite molto bene, tuttavia, il vostro corpo ha bisogno di riposo: ascoltatelo.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in quadrato con Venere nel vostro segno. Sul piano sentimentale, riuscirete a dichiarare tutto il vostro amore. Tuttavia dovreste trovare il momento giusto per farlo perché il partner potrebbe avere delle preoccupazioni che lo rendono meno ricettivo. Single: agite con cautela, specialmente se non sapete come le persone reagiranno alle vostre dichiarazioni. Un tocco di tatto, un pizzico di sottigliezza e tutto avverrà come avevate programmato. A lavoro, niente va come dovrebbe. Avete l’impressione che tutti si sono alleati contro di voi. Non è proprio così: avete anche voi i vostri difetti, non dimenticatelo. L’influenza di Venere contribuirà ad un buon controllo della mente. Per mantenere la forma e la salute, alcuni di voi non esiteranno a prendere in considerazione una dieta alimentare.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in sestile con Giove nel vostro segno. Questa posizione è ideale per prosperare nella vostra relazione: tanta gioia irradia la vostra mente e i vostri cuori. Divertitevi con la vostra metà, i problemi quotidiani voleranno via. Single: la giornata è favorevole agli incontri interessanti. In campo lavorativo, nessuno nega le vostre qualità e il vostro approccio sul posto di lavoro è molto apprezzato. Pieni di idee, potreste fare proposte innovative. Per quanto riguarda la vostra salute, le Stelle annunciano un giorno sotto il segno del nervosismo. Avete bisogno di liberarvi dallo stress.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.