LATINA – E’ ripartito l’incendio che ha devastato 25 ettari di vegetazione a Latina nella giornata di mercoledì. Le fiamme sono partite da via Rossetti, nei pressi del mercato del martedì e ora si stanno dirigendo verso via Don Torello. I Vigili del fuoco stanno intervenendo per arginare le fiamme. Sul posto ci sono due squadre.