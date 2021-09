Cisterna, “Mia figlia vive nel degrado con il padre”, ma è una bugia

CISTERNA DI LATINA – Gli agenti del Commissariato di Cisterna di Latina hanno denunciato per procurato allarme una 32enne di Velletri. La donna, separata e madre di una bimba di 5 anni, aveva chiesto l’intervento di una Volante affermando di non vedere da tempo la figlia. A dire della donna si trovava dal padre, peraltro in una condizione di degrado e abbandono. I poliziotti, però, hanno accertato l’esatto contrario scoprendo che la bambina era insieme alla mamma. Oltre a denunciare la 32enne, gli agenti hanno segnalato l’accaduto agli assistenti sociali.