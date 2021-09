D’Amato a Latina per illustrare le azioni del Pnrr

LATINA – Sarà a Latina domani, lunedì 20 settembre, alle 18,30 al circolo cittadino di Latina, l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato per illustrare la filosofia e le azioni progettate dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza in un incontro dal titolo “Dall’Ospedale al Territorio. Una rete con al centro la persona”.

D’Amato e il sindaco uscente Damiano Coletta dibatteranno intorno alla sfida che la sanità regionale e locale dovranno affrontare per creare un sistema più equo ed efficiente con livelli di assistenza diversi e distribuiti tra ospedali, Case della Salute e Ospedali di Comunità e di come in un prossimo futuro sanità e interventi di natura socio-assistenziale dovranno integrarsi tra loro in un dialogo che chiama in causa direttamente i Comuni. Un piano nel quale rientra il nuovo ospedale di Latina.

Sarà l’occasione per il sindaco uscente di illustrare il progetto presentato al Mef, nell’ambito del Pnrr, per la creazione a Latina di un Distretto della Salute.