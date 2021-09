Il candidato Andrea Ambrosetti presenta il suo programma per “Una città a misura di persona”

LATINA – Il candidato sindaco del Partito Comunista Italiano a Latina è Andrea Ambrosetti, 46 anni, chimico e professionista sanitario all’Arpa Lazio, due figli e tanta voglia di cambiare le cose, “Per una Latina che sia dalla parte dei cittadini”.

Tra i punti più importanti del suo programma, l’ambiente, ma anche la cultura e lo sport, passando per i servi ai cittadini rivedendo la macchina amministrativa, migliorare la fruibilità delle spiagge, sostegno alle famiglie con redditi bassi intervenendo con contributi per le utenze. Gli spunti sono tanti e ne abbiamo parlato proprio con lui su Radio Immagine in diretta questa mattina.

La lista vede candidati consiglieri provenienti dalla politica e altri provenienti dalla società civile per un totale di ventuno candidati.

Candidato Sindaco: Ambrosetti Andrea

Candidati Consiglieri:

Milizia Giampaolo

Cugurra Rosanna

D’Agostino Marco

Leonoro Laura

Giampà Gianluca

Cinti Pierino

Borzi Antonio

Appetito Tommaso

De Angelis Loreto Lenino

Borzi Assunta

Palliccia Gastone

Addario Lucia

Izzo Sergio

Baccarini Daniele

Benedetti Alessandro

Vetica Davide

Di Benedetto Anna

Angelini Maria Celina

Ducci Tommaso

Marchetti Nicoletta

Seu Virgilio