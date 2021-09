Antonio Mancino è il candidato sindaco a Latina della Sinistra Italiana

LATINA – Giuseppe Antonio Mancino, conosciuto da tutti come Tonino, è il candidato sindaco di Sinistra Italiana a Latina.

Nella sua presentazione, Mancino ha messo in luce la “provenienza contadina” che ha influenzato le sue scelte formative: “Anche nella vita – racconta – i temi dell’agricoltura sono quelli che più mi hanno appassionato. Ho studiato Agraria all’istituto tecnico Garibaldi di Roma e poi ho svolto i tre anni di Avviamento a Potenza”, ci ha raccontato.

Il civismo non lo ha convinto e ritiene necessaria la presenza dei partiti e di candidature di partito come la sua. Compagne e compagni della Sinistra Italiana lo hanno indicato come il candidato sindaco più giusto, perché ha praticato sempre i temi che oggi sostiene in campagna elettorale. Ambiente, rifiuti, gestione pubblica dell’acqua (è stato tra le altre cose i promotori del Forum italiano dei Movimenti per l’acqua e promotore del referendum tematico a livello locale), chiede lo stop alla “privatizzazione” delle spiagge e ritiene necessario potenziare la rete idrica.

