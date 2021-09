Matteo Salvini a Cisterna per Di Cori

CISTERNA – Sabato 25 alle 20, è prevista una nuova tappa del Premier della Lega Matteo Salvini a Cisterna, accompagnato dal candidato sindaco Pier Luigi Di Cori. In Piazza Ugo La Malfa del Quartiere San Valentino, si festeggerà assieme a tutti i residenti e la cittadinanza cisternese, “la famiglia”.

“La famiglia è il fulcro all’interno dell’idea di una “città nuova”, premiale per l’impegno delle stesse famiglie cisternesi ed anche di quelle oneste integrate – sottolinea in una nota Di Cori che ha messo il tema al centro del programma – Viviamo in un contesto attuale, in cui la città è diventata multi-etnica. La ricchezza del confronto culturale necessita quindi di adeguate misure di controllo e aderenza ai medesimi schemi sociali. L’inclusione e l’integrazione se direzionati, sono valori non trascurabili a vantaggio di tutti”.