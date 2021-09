Oroscopo del giorno 20 Settembre 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, guarderete il partner con occhio romantico: se pianificherete un momento di intimità non ve ne pentirete. Single: osate di più, le Stelle vi sosteranno in tutti i vostri piani. A lavoro la giornata si svolgerà senza intoppi: l’atmosfera sarà buona ed i rapporti costruttivi. Per quanto riguarda la salute vi preoccuperete solo dell’aspetto fisico: volete sempre migliorare e sentirvi bene con voi stessi.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, i più favoriti saranno i single che potrebbero innamorarsi a prima vista. In coppia, il clima generale sarà gradevole e non avrete alcuna preoccupazione. A lavoro sarete in grado di convincere i vostri collaboratori a sostenervi in un progetto importante. Per quanto riguarda la salute, non avrete nulla da temere: rilassatevi e godetevi la giornata.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avrete un atteggiamento nuovo: molto più sereni del solito, guadagnerete terreno in comune col partner ed il vostro fascino aiuterà a conquistare un posto più alto nel suo cuore. Single: avanzerete nei vostri piani grazie all’influenza benefica di Venere. A lavoro sarete molto motivati e pronti ad investire molta più energia nei vostri progetti: attenzione a non superare comunque certi limiti. Per quanto riguarda la salute, anche se il morale è alto, fate attenzione all’iperattività per non finire la giornata esausti.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, si annuncia una bella serata: sarete molto entusiasti e grazie alla vostra sensualità riuscirete a rendere felice il partner. Single: l’aspetto astrale è molto favorevole per incontrare gente nuova. A lavoro, la configurazione astrale promuove la comunicazione e sicuramente espanderete la rete di contatti o avanzerete su progetti che richiedono scambi di informazioni. La salute è ottima: dovreste godervi più tempo divertendovi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in opposizione con la Luna nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, sarete invasi da una sensazione di insicurezza: cercate di parlare con il partner di ciò che vi turba. Single: non lasciatevi trascinare dai pensieri negativi; chiedete consigli ad una persona di fiducia. A lavoro, ultimamente avete accumulato tensioni ingestibili: assicuratevi che non si trasformino in aggressività verso i colleghi che non hanno alcuna colpa. Per quanto riguarda la salute, non lasciatevi invadere dal nervosismo: riposatevi e tutto andrà meglio.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in trigono con Nettuno nel vostro segno. In coppia, la generosità verso il partner sarà il mezzo che vi avvicinerà ancor di più. Per i single, la sensibilità, la sensualità e la nitidezza dello spirito saranno presenti oggi più che mai: è arrivato il momento di fissare qualche appuntamento. A lavoro, grazie alla vostra intuizione, sarete in grado di avanzare sicuri nei progetti più importanti. Per quanto riguarda la salute, nel complesso, sarete protetti dai virus ed avrete un buon tono dalla mattina alla sera, anche se per alcuni potrebbe verificarsi un leggero allentamento alla fine della giornata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in opposizione con il Sole nel vostro segno e non sarà un problema per voi. Sentimentalmente, in coppia, è un buon momento per affrontare alcune difficoltà trascurate ultimamente: potreste trovare delle soluzioni gradevoli per entrambi. Per i single ci sono cambiamenti in arrivo, ma un po’ di pazienza non guasterebbe. Professionalmente, anche se l’atmosfera sarà abbastanza tesa, ne uscirete vincenti da qualsiasi situazione. Per quanto riguarda la salute, non dovreste avvertire alcun problema: godetevi la giornata per rilassarvi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in opposizione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, l’influenza astrale sveglierà il desiderio di chiarire alcune situazioni. In coppia, anche il partner sarà abbastanza aperto al dialogo e faciliterà il vostro compito. Single: la comunicazione vi aiuterà a scoprire di più su una persona. A lavoro sarete notati per le vostre idee originali: l’aspetto astrale vi ispira e grazie alla mentalità acuta riuscirete a distinguervi dalla folla. Per quanto riguarda la salute, anche se potreste essere un po’ giù di morale, Mercurio vi aiuterà a trovare un po’ di armonia interiore.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno ed alimenta i dubbi sul piano sentimentale. In coppia non dovreste cercare di scoprire alcuni dettagli a tutti i costi perché potreste mettere a disagio il partner che cerca di guarire da vecchie ferite. Single: sarete troppo sensibili ed ogni discorso potrebbe infastidirvi. Professionalmente, dovreste lasciarvi guidare dalla vostra intuizione, soprattutto se vi trovate in uno stato di stanchezza nervosa. Per quanto riguarda la salute, poiché la Luna favorisce i sensi, questo aspetto armonico è ideale per coloro che desiderano provare la meditazione o le attività acquatiche che aiutano anche a rilassarsi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Urano è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, vivrete una giornata piacevole: Venere garantisce passione e tenerezza. Single: potreste ricevere ottime notizie da una persona che vi piace. A lavoro, alcuni di voi potrebbero ricevere una proposta difficile da rifiutare: è il giorno migliore per veder prendere forma alcuni dei vostri sogni. Per quanto riguarda la salute, avete ancora bisogno di riposare per riuscire ad eliminare completamente lo stress accumulato.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in congiunzione con il Sole nel vostro segno e la vita sentimentale sarà favorita. In coppia penserete seriamente a qualche proposta importante e guarderete con sicurezza e fiducia verso il futuro. Alcuni single potrebbero vedere un incontro recente trasformarsi in una storia d’amore. A lavoro, se ultimamente avete avuto dei risultati importanti, cercate di rimanere riservati per non attirare la gelosia dei colleghi. Per quanto riguarda la salute, i problemi ricorrenti sono svaniti, tuttavia, non esagerate con gli sforzi se volete mantenere questo livello di benessere.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in trigono con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’atmosfera sarà romantica e farete del vostro meglio per far felice il vostro partner. Single: il fascino naturale ed il vostro buon umore potrebbero attirare l’attenzione di una persona interessante. Professionalmente, le Stelle saranno particolarmente favorevoli alle persone che si evolvono nel campo artistico dove l’immaginazione e l’ispirazione devono essere costantemente all’opera. Per quanto riguarda la salute avrete l’occasione per recuperare lentamente le forze dopo un periodo piuttosto turbolento.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.