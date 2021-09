Oroscopo del giorno 26 Settembre 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente le relazioni un po’ trascurate ritroveranno il giusto equilibrio. Grazie alla comunicazione vi avvicinate al partner ed insieme riuscirete a consolidare il vostro rapporto. Single: siete molto esigenti nei vostri incontri ed avete deciso di allontanarvi dalla futilità. State scommettendo sulla vostra vittoria cercando soluzioni molto più serie. Dal punto di vista della salute avete tutte le risorse per trascorrere una bella giornata. In famiglia, l’impatto della vostra vitalità può creare un clima di fiducia e conforto psicologico ed emotivo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, aumenta il desiderio di stare insieme ma anche impulsività: più scintille del solito, misurate bene le vostre parole. I single sotto gli impulsi di Saturno, saranno disposti a forzare un po’ il destino per incontrare la persona giusta: ottima scelta. Per quanto riguarda la salute, siete stressati ed impulsivi: sarà necessario sfogarvi. A casa potreste avere difficoltà a comunicare, soprattutto con gli adolescenti: rimandate le discussioni ad un momento migliore o rischierete seriamente di aggravare la situazione.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in sestile con la Luna nel vostro segno. Sul piano sentimentale, in coppia, il partner vi spingerà al limite: non sarete in grado di sfuggire alle discussioni ed avrete difficoltà a trovare l’equilibrio. Single: avrete un po’ lo stesso problema da gestire: da voi si aspettano fatti non parole. Dal punto di vista della salute, avete problemi a canalizzare le vostre emozioni e siete particolarmente fragili. Anche le relazioni familiari sono tese a causa di una situazione irrisolta dal passato: cercate di chiarire la questione adottando la strada della sincerità.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, per le coppie come per i single, la giornata dovrebbe essere piuttosto piacevole e priva di problemi particolari. Non sarete avari di complimenti, cosa che il partner o le persone che volete conquistare, apprezzeranno molto. La salute, per la maggior parte di voi, è ottima: da tempo con vi sentivate così pieni di energia positiva e brillanti anche mentalmente. In famiglia potreste ricevere notizie da qualcuno che non avete visto da molto tempo. Sicuramente si tratta di una persona importante per voi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente per le coppie sarà il giorno della riconciliazione: potrebbe essere il partner a fare il primo passo. I single pensano ad una persona incontrata di recente: mantenete una certa distanza per non essere fraintesi. Dal punto di vista della salute, la maggior parte di voi sentirà sicuramente gli effetti positivi di Marte: vi sentirete meno stanchi e più motivati. Se sapete come gestire la vostra energia, tutto migliorerà in pochi giorni. Bella giornata sul lato relazionale: sarete in grado di mantenere la calma nonostante alcune piccole tensioni, specialmente con gli amici.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, dovreste ricevere segni di affetto dal partner e questo vi farà sentire al settimo cielo. Il vostro legame vi rassicura e siete pronti a passi importanti. Single: potreste avere degli incontri molto rivelatori. Se uno di loro è quello che aspettavate da tempo, non esitate. Per quanto riguarda la salute, la stanchezza si farà sentire: cercate di rilassarvi e non lasciate alle vostre debolezze prendere il sopravento. In famiglia alcune situazioni vi sfuggono: dovreste riconoscere i vostri errori ed insieme ai vostri cari riuscirete a prendere le migliori decisioni.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in sestile con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, anche se ultimamente avete avuto dei momenti di difficoltà, oggi si restaura la pace: la relazione si stabilizza e diventa molto più rassicurante. Single: è possibile che una vecchia amicizia evolva verso qualcosa di sempre più intimo. Se è il vostro caso, dovreste chiedervi perché sta accadendo proprio ora. Per quanto riguarda la salute, tutto va bene per la maggior parte di voi: iniziate a praticare attività fisiche e sarete fieri dei vostri risultati. In famiglia, il vostro buon umore farà piacere a tutti: vi prenderete cura di coloro che ne hanno bisogno e riuscirete a riportare loro il sorriso.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia sarà una giornata piena di dolcezze: i vostri momenti di intimità saranno molto intensi e passionali. La vostra relazione diventa più forte ed il vostro partner prova un profondo rispetto per voi. Single: anche per voi i sentimenti prenderanno il sopravento oggi. Non tiratevi indietro: la vostra storia potrebbe diventare l’amore della vostra vita. Per quanto riguarda la salute, non avvertirete problemi seri, tuttavia, avete bisogno di tempo per riposare la mente ed il corpo. In famiglia siete molto affettuosi ed il vostro calore spirituale sarà apprezzato: tutti si sentono molto bene in vostra compagnia.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia un evento importante rafforzerà il vostro legame: i sentimenti sono profondi e siete grati per il sostegno ricevuto dal partner. Single: se il vostro obiettivo è trovare subito un partner, la giornata potrebbe essere favorevole. Tuttavia, per una storia più seria, dovreste essere più pazienti. Dal punto di vista della salute vi sentite molto meglio degli ultimi giorni: avete una buona vitalità e per preservarla potreste pensare ad iniziare un’attività fisica idonea. In famiglia potreste trovare il sostegno necessario: se state avendo difficoltà con un progetto, i vostri cari saranno lì per voi.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Il Sole è in sestile con Urano nel vostro segno. Sul piano sentimentale le cose stanno migliorando: in coppia, la relazione si stabilizza ed avrete dei momenti appaganti accanto al vostro partner. Single: potreste ricevere un invito ad un evento importante: non rifiutate, l’opportunità di incontrare una persona speciale è proprio questa. Dal punto di vista della salute, avete deciso di concedere tutto il tempo necessario al relax. Vi farà bene e vi aiuterà a ricaricare le batterie. In famiglia l’atmosfera è piacevole ed avrete l’occasione di discutere di tutto: scoprite nuovi orizzonti ed avviate progetti interessanti insieme ai vostri cari.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, volete testare i sentimenti del partner. Fate attenzione a non essere troppo sospettosi: la vostra metà potrebbe fraintendere le vostre mosse e potreste mettere a rischio un bel rapporto. I single attendono un maggiore coinvolgimento, tuttavia, dovrebbero cercare di moderare le loro affermazioni. Dal punto di vista della salute la forma fisica è buona: vi rendete conto dei benefici dei vostri sforzi e siete motivati a proseguire. In famiglia siete troppo coinvolti nei problemi degli altri: evitate di esprimere giudizi, la cosa potrebbe ritorcersi contro di voi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, siete molto creativi: il partner farà fatica a tenere il vostro ritmo. Tuttavia, sarà una bella giornata se deciderete di fare un passo alla volta. Single: attenzione, non inseguite più persone contemporaneamente. Qualcuno potrebbe rimanere deluso. Dal punto di vista della salute non c’è nulla di cui preoccuparsi: vi sentite carichi, entusiasti ed avete un morale da invidiare. In famiglia siete di buon umore e tutti coloro che vi circondano ne trarranno un grande beneficio. Riuscite a coinvolgere i vostri cari nei progetti per il futuro ed insieme passerete dei momenti molto piacevoli.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.