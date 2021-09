Sergio Sciaudone candidato a Latina per la “Solidarietà sociale”

LATINA – La natura è il suo ambiente, fare opposizione quasi una vocazione. Sergio Sciaudone è il candidato a sindaco di Latina che intervistiamo oggi. Già candidato nel 2011, si ripresenta con la lista Solidarietà sociale, appoggiato da due storici esponenti locali dei Verdi: Laura Scalabrini Benatti e Fabrizio Vitali.

Giardiniere per mestiere, per l’Inps è un artigiano, ma si considera più vicino al mondo agricolo ed è appassionato di fotografia: “Mi piace fotografare soprattutto api e bombi”. Non pratica sport – “Faccio già abbastanza movimento durante il mio lavoro”, dice – e si candida perché “è un dovere civico” e “ci sono dei diritti calpestati”. “Non sono rappresentate le classi subalterne, i poveri”. Nel programma l’ambiente la fa da padrone.

