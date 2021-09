Vaccino Covid, a Latina e Formia un open-day per badanti e colf

LATINA – La Asl di Latina ha fissato le date dell’open day vaccinale riservato ai collaboratori familiari. “Per proteggere i più fragili è necessario che badanti e colf, che svolgono un lavoro prezioso nell’accudimento delle persone a noi care, si vaccinino contro il covid”. Lo aveva detto nei giorni scorsi l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato annunciando un Open Day a Roma e a seguire in tutte le Asl del Lazio.

La Asl di Latina ha reso noti oggi i dettagli dell’iniziativa dedicata a questa categoria di lavoratori e che si terrà nei giorni di giovedì 30 settembre 2021 dalle 14 alle 20 e sabato 2 ottobre dalle ore 8 alle 14 nei centri vaccinali ex Rossi Sud in via Monti Lepini Latina e Centro Commerciale Itaca a Formia.

Come già avvenuto per la comunità Sikh, l’obiettivo prioritario è vaccinare e quindi si potrà accedere agli HUB vaccinali con il solo documento di riconoscimento, senza necessità di essere in possesso della tessera sanitaria. E sarà anche possibile ottenere in quella sede il rilascio del tesserino STP (Stranieri Temporaneamente presenti) e procedere con la vaccinazione.

Alle professioni in questione – dicono dalla Asl – “è connesso l’obbligo morale di vaccinazione per evitare il contagio nei soggetti più fragili”.