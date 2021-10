Ballottaggio, oggi e domani si sceglie il sindaco in 4 Comuni pontini

LATINA – Urne aperte oggi e domani, per il turno di ballottaggio. In provincia di Latina si vota a Cisterna, Formia, Latina e Sezze, seggi aperti questa mattina alle 7 e fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Terminate le operazioni di voto inizieranno quelle di scrutinio al termine delle quali verranno eletti i quattro sindaci.

A Latina la sfida è traVincenzo Zaccheo, candidato del centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Latina nel Cuore, Forza Italia, Udc, Vola Latina e Cambiamo) che al primo turno ha ottenuto il 48,3% , e Damiano Coletta, candidato del centrosinistra (Lbc, Pd, Per Latina 2032, Riguarda Latina e il Movimento 5 Stelle dopo l’apparentamento) che ha ottenuto il 35,66% .

A Cisterna i cittadino dovranno scegliere tra Valentino Mantini (Conosco Cisterna, Pd, Sempre Cisterna, M5s, Lista Innamorato Melchionne, Psi) e Antonello Merolla (Fratelli d’Italia, Cisterna Città, Forza Italia, Viviamo Cisterna, Udc, Cisterna Comune). al primo turno hanno ottenuto il 37,07% e il 35,87%.

A Formia la sfida è interna al centrodestra tra Gianluca Taddeo (Taddeo per Foria, Forza Italia,Fratelli d’Italia, Periferie al Centro, Formia Vinci, Anima Popolare) e Amato La Mura (Prima Formia, Formiamo il Futuro, Guardare Oltre, Resurgo a cui si sono aggiunte le liste di Gianfranco Conte dopo l’apparentamento Formia ConTe, Nuova Area e Progetto Democratico Formia 4.0). Hanno ottenuto il 36,62% e il 27,45% delle preferenze al primo turno.

A Sezze, il ballottaggio è tra il civico Lidano Lucidi (Identità Setina, Lucidi Sindaco, Progetto Sezze 2000) con il 39,43% e l’ex primo cittadino Sergio Di Raimo (Sezze Futura, Pd, Di Raimo Sindaco, Sezze Protagonista, Per Sezze) che al primo turno ha ottenuto il 32,27%