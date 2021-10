Basket, Benacquista Latina sconfitta dal Chiusi al Palabianchini 70-79

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket cede al Chiusi sul parquet del PalaBianchini sul risultato finale di 70-79 dopo una partita in equilibrio nei primi due quarti di gara. Nella ripresa i nerazzurri non sono riusciti a reagire al sistema di gioco degli avversari e il match si è concluso con la vittoria degli ospiti.

«Una partita sicuramente difficile, e lo sapevamo, lo è stata ancora di più in campo – commenta coach Gramenzi – Abbiamo subito gli avversari dal punto di vista del “gioco sporco”, a mio avviso è stato permesso loro moltissimo, e questo ci ha innervosito e portato fuori dalla partita. In ogni caso, dobbiamo imparare a non subire queste situazioni, ma a reagire continuando a giocare a pallacanestro, anche se capisco che non è facile, nel momento in cui non viene permesso. Bravi gli avversari a utilizzare questo sistema, oltre ad aver giocato bene in alcune occasioni. Noi non abbiamo giocato come durante le altre partite, ma, secondo me, molto innervositi dal tipo di gioco permesso all’avversario».

I tabellini –

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Umana Chiusi 70-79 (19-21, 38-43, 58-72)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante, Passera 4, Veronesi 2, Mouaha 8, Henderson 19, Bozzetto 2, Radonjic 14, Fall 14, Ambrosin n.e., Spizzichini 2. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Umana Chiusi Basket: Criconia 3, Fratto 6, Musso 15, Biancotto n.e., Medford 14, Pollone 8, Wilson 25, Mei, Raffaelli 4, Possamai, Ancellotti 4. Coach Bassi. Primo Assistente Fabrizi. Secondo Assistente Civinini.

Latina tiri da 2 62% (13/21), tiri da 3 35% (8/23), tiri liberi 67% (12/18), Chiusi tiri da 2 74% (14/19), tiri da 3 41% (13/32), tiri liberi 67% (6/9)

Arbitri: Boscolo Nale Enrico di Chioggia (VE), Barbiero Marco di Milano, Bramante Angelo Valerio di San Martino Buon Albergo (VR)