Covid, 29 casi in provincia di Latina

LATINA – Sono 29 i nuovi contagi da Covid registrate nelle ultime 24 ore in provincia di Latina, un dato in linea con la media dei giorni scorsi. Di questi ben 11 casi sono stati registrati ad Aprilia, 3 a Lenola e poi 2 a Cori, Fondi, Itri, Latina e Sabaudia. Uno rispettivamente a Gaeta, Priverno, Prossedi, Sermoneta e Terracina. Il bollettino della Asl non segnala decessi, ma sono tre i ricoveri al Goretti. Nessuna guarigione è stata notificata nelle ultime 24 ore, mentre sono state 1970 le somministrazioni di vaccino negli hub pontini.