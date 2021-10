Elezioni amministrative, ecco le regole dello scrutinio. Dopo le 15 il primo dato sull’affluenza definitiva

LATINA – Arriva il dato sull’affluenza nel Comune capoluogo, hanno votato poco più della metà degli aventi diritto. Sono andati alle urne il 61,18% (65.349 cittadini). Alle scorse amministrative sono stati il 70,15%.

ORE 15 – Alle 15 sono state chiuse le urne e sono già pronti i rappresentanti di lista che potranno assistere da testimoni alle operazioni di scrutinio.

La prima operazione da compiere da parte del Presidente di seggio sarà registrare il dato relativo al numero di elettori che si sono recati alle urne, quindi sarà diffuso il dato ufficiale sull’affluenza, quello complessivo provinciale e per singoli comuni. Sarà un primo indicatore sulle scelte dell’elettorato.

A LATINA – A Latina non sono previsti Exit Poll e lo scrutinio si annuncia lento dal momento che le regole indicate dal Ministero prevedono che si proceda esaustivamente scheda per scheda. Dopo l’estrazione della prima scheda dall’urna da parte di uno scrutatore, il presidente leggerà prima il nome del candidato sindaco votato, poi quello della lista e infine quello eventuale delle preferenze espresse. Quindi, se non ci sono contestazioni si passerà alla scheda successiva e così via. Soltanto i rappresentanti di lista potranno dunque diffondere all’esterno i primi dati percentuali assimilabili alle proiezioni, riguardanti le preferenze espresse per i sindaci, mentre per i dati ufficiali ci vorrà tempo e saranno comunicati dalle sezioni mano a mano che si concluderanno le operazioni di spoglio e di verbalizzazione.

A Latina la Sala Stampa è stata allestita presso il Museo Cambellotti (in foto) che è fra l’altro baricentrico tra le sedi di due tra i principali sfidanti.