Ex Rossi Sud, la Provincia vuole affidarne la gestione a terzi

LATINA – La Provincia vuole affidare a terzi la gestione dell’incubatore di impresa, che si trova all’interno della ex Rossi sud (sulla via dei Monti Lepini) concedendo in affitto la struttura con vincolo d’uso a canone calmierato.

Nei giorni scorsi è stato infatti pubblicato un avviso pubblico per manifestazione di interesse e il progetto, come emerge dall’avviso, consiste nell’affidare a terzi la gestione dello stabile a titolo gratuito e l’affitto a canone calmierato per dieci anni, per complessivi 166mila euro. Sarà la Provincia ad offrire un contributo per l’acquisto di arredi, hardware e software per 120mila euro. Lo stabile, inoltre è energeticamente autonomo grazie alla presenza di un impianto fotovoltaico.

Parte dell’immobile già da anni è stata destinata ad ospitare questo tipo di attività. “In questo modo – spiega il presidente della Provincia Domenico Vulcano – rendiamo fruibile un bene pubblico sul quale questo ente ha investito sia economicamente che in progettualità e lo mettiamo a disposizione delle attività imprenditoriali del territorio. Si tratta dunque di una importante chance della quale possono beneficiare le aziende e le start up pontine”.