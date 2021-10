Fondi, bimba di 8 anni violentata in albergo dal bagnino della piscina: 32enne arrestato

FONDI – Una bambina di 8 anni violentata da un bagnino di 32 che nel pomeriggio di martedì è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Latina per il reato di violenza sessuale continuata e aggravata dall’età della vittima. Il giovane aveva incontrato la piccola in estate, tra il 16 e il 22 giugno scorsi, nella struttura turistica di Fondi dove lui lavorava come bagnino in piscina e dove lei soggiornava con la sua famiglia.

E’ stata la mamma a sporgere denuncia, poi le indagini, l’assunzione delle prove e i riscontri al preciso racconto della bimba, anche attraverso immagini conservate sullo smartphone sequestrato all’indagato, l’ascolto di testimoni, sopralluoghi della Polizia Scientifica e l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere del sistema di video sorveglianza della struttura dove l’arrestato ha prima conquistato la fiducia della sua vittima regalandole piccole cose poi sarebbe poi riuscito ad attirarla in un magazzino dove la piccola è stata abusata.

Ora l’uomo è in carcere nella casa Circondariale di Poggioreale a Napoli.

“Il terribile episodio di cronaca deve essere monito verso quanti, a qualunque titolo, vengano a conoscenza anche solo di sospetti episodi di violenze o abusi su minori, affinché li denuncino immediatamente alla Polizia di Stato”, si legge nella nota della Questura di Latina.