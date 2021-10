Giornata Mondiale contro l’ictus, i minuti possono salvare vite

Il 29 ottobre è la giornata mondiale contro l’ictus cerebrale, l’occasione per ricordare il profondo impatto di questa malattia che colpisce 150mila italiani ogni anno.

Per l’edizione 2021, la World Stroke Organization ha voluto sensibilizzare sull’importanza del riconoscimento tempestivo dei sintomi. ‘Minutes can save lives’, questo il tema, ovvero i minuti possono salvare vite umane, perché quando si tratta di ictus ogni perdita di tempo può causare problemi.

Sintomi “spia” dell’ictus: debolezza da un lato del corpo, bocca storta, difficoltà a parlare o comprendere (afasia), minore forza di movimento in un braccio, una gamba o entrambi, vista sdoppiata o campo visivo ridotto, mal di testa violento e improvviso, stato confusionale, incapacità di coordinare i movimenti e stare in equilibrio.