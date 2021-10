Il Latina Padel Club è campione d’Italia

LATINA – Il Latina Padel Club si laurea campione d’Italia. Lo storico circolo del capoluogo ha coronato un percorso mozzafiato portando a casa il titolo messo in palio dalla Msp (Movimento Sportivo Popolare), l’ente di promozione sportiva leader in Italia per quanto riguarda i tornei amatoriali di padel. Il team del capitano Davide Di Cesare è riuscito a spuntarla al cospetto di altre dieci formazioni provenienti da tutto lo Stivale al termine di due giorni di “battaglie” sul campo di gioco del Grenn House Padel di Marino. Il Latina Padel Club scrive così un pezzo di storia di questa disciplina a livello provinciale firmando un “triplete” da favola dopo la conquista del titolo regionale Msp Roma (riuscendo a spuntarla su 107 formazioni ai nastri di partenza. Il secondo trofeo è stato conquistato a livello provinciale, dove il Latina Padel Club ha alzato la Coppa Latina (sotto l’organizzazione della MSP Latina – Gruppo Sportivo Italiano) dopo un lungo cammino e la finale vinta contro il Kirkos Sabaudia. La ciliegina sula torta è arrivata domenica, al culmine di due giorni di grande padel. La formazione del club di via dei Liguri è sempre rimasta la stessa dall’inizio. Insieme a capitan Davide Di Cesare, in questo lungo cammino si sono alternati in campo tutti giocatori di ottimo livello, a comporre un roster solido e numeroso composto da Gianpiero Terenzi, Raffaele D’Amato, Cesare Castaldi, Gianmarco Bellardini, Gino Destro, Roberta Conti, Consuelo De Cesaris, Maura Martello, Valerio Volpe, Vanessa Turetta, Marianna Ausiello, Gianluca Maccotta, Andrea Petrucci, Giovanni D’Alessandro, Giovanni Comuzzi, Alessandro Percoco.

Il Latina Padel Club ha iniziato ai quarti di finale del torneo nazionale da testa di serie del tabellone affrontando il team del Villanuova Empoli, campione di Toscana. Senza affanni è arrivato un secco 4-0 con i successi di Destro/Castaldi e Terenzi/D’Amato nei maschili, Martello/De Cesaris nel femminile e Conti/Bellardini nel misto.

In semifinale i pontini hanno avuto la meglio sulla Ternana, agguerrita squadra umbra che è stata battuta 4-0 con D’Amato/Bellardini e Terenzi/Di Cesare nei maschili, Conti/Castaldi nel misto e Martello/De Cesaris nel femminile.

In finale c’è voluta un po’ più di fatica. Parma Academy, campione dell’Emilia Romagna, era giunta terza l’anno scorso in Italia ed era vogliosa di riscatto. I ducali hanno vinto il primo maschile e perso il femminile al super tie-break grazie ad una rimonta spettacolare di Martello/De Cesaris, che erano sotto di un set. Tutto facile (6-3 6-2) per Terenzi/Di Cesare che hanno portato il conto sul 2-1. Decisivo il misto, dove Castaldi/Conti hanno dato spettacolo vincendo 6-4 6-1. Risultato che ha lasciato spazio alla grande festa.

«Lo sognavamo e lo speravamo, ma vedere cucito addosso questo scudetto fa un grande effetto – ha commentato a fine partita il vicepresidente Stefano Scala – Ci abbiamo creduto dall’inizio ma non bastano i grandi nomi per essere sicuri della vittoria. Questo successo è infatti figlio di tanta organizzazione, di un gruppo fantastico che si è creato. ma anche di una programmazione che solo un club strutturato poteva mettere in atto. Siamo felici di aver portato lontano il nome della nostra città e speriamo che questo trionfo faccia da volano per la crescita di un movimento che sta letteralmente esplodendo in provincia. Lo dedichiamo a noi, a chi ci sostiene, ai nostri sponsor e a tutti gli amici del Latina Padel Club».