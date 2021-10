La Top Volley Cisterna in trasferta a Verona

CISTERNA DI LATINA – Terza giornata di SuperLega, Cisterna in trasferta a Verona. La Top Volley Cisterna torna in campo dopo la pausa di campionato per l’incontro di Supercoppa. Domenica alle 15.30, i pontini incontrano il sestetto scaligero di mister Stoytchev all’Agsm Forum per la terza partita di regular season del campionato di Superlega Credem Banca. I bianco azzurri hanno svolto un intenso lavoro di preparazione alla gara ripartendo con la voglia e l’intensità di segnare i primi punti in classifica.

Aidan ZIngel, centrale della formazione pontina, riabbraccia il suo pubblico da avversario, in un palazzetto che è stato la sua seconda casa per anni. “Non è la prima volta che torno da avversario a Verona – queste le parole del gigante australiano – ed è sempre emozionante come la prima volta. Ho tanti ricordi legati alla tifoseria. Sicuramente sarà un incontro testa a testa, loro stanno giocando ad alto livello. Sono giovani e molto fisici, ma noi non ci faremo trovare impreparati. Dovremmo avere pazienza, ci aspettano tanti scambi lunghi”.

La squadra si allenerà domenica mattina a Verona nella consueta rifinitura per permettere ai giocatori di prendere confidenza con il campo da gioco.

Cisterna e Verona, si sono affrontate 36 volte nel massimo campionato italiano con 10 successi per i pontini e 26 per i padroni di casa.

Tra gli ex Aidan Zingel (Top Volley Cisterna) a Verona dal 2010 al 2017 e lo scorso campionato; Stephen Maar (Top Volley Cisterna) a Verona nel 2017/2018; Michele Baranowicz (Top Volley Cisterna) 2 stagioni dal 2015 al 2017.

Il match verrà arbitrato da Cerra Alessandro e Puecher Andrea.